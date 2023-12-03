https://news.day.az/society/1619014.html В трех районах Баку не будет воды
В трех районах Баку не будет воды
Сегодня в части Насиминского, Сабаильского и Хатаинского районов будет ограничена подача питьевой воды.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.
Согласно информации, подача воды в течение дня будет ограничена в связи с аварией, произошедшей на магистральном водопроводе на пересечении улиц Фикрета Амирова и Диляры Алиевой.
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