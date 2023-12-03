В трех районах Баку не будет воды

Сегодня в части Насиминского, Сабаильского и Хатаинского районов будет ограничена подача питьевой воды.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, подача воды в течение дня будет ограничена в связи с аварией, произошедшей на магистральном водопроводе на пересечении улиц Фикрета Амирова и Диляры Алиевой.

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