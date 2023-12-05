Утвержден верхний предел цен на ряд лекарств

На заседании Тарифного (ценового) совета утвержден верхний предел цен на 158 новых лекарственных средств, имеющих государственную регистрацию. В целях обеспечения надежных поставок в соответствии с законодательством были внесены изменения в верхний предел цены на 57 лекарственных средств, на которые было получено соответствующее заключение министерства здравоохранения.

Как сообщает во вторник Day.Az, в Азербайджане принимаются различные меры для обеспечения надежного снабжения населения лекарственными средствами. Особое значение в этом плане имеют упрощенные услуги экспертизы лекарственных средств по признанию иностранной регистрации. Соответствующим указом главы государства Тарифному (ценовому) совету поручено утвердить тарифы на эти услуги.

На сегодняшнем заседании Совета были утверждены тарифы на экспертизу лекарственных средств и лекарственных веществ, связанные с государственной регистрацией, в том числе упрощенные услуги экспертизы по признанию иностранной регистрации. Изменение этих тарифов не влияет на стоимость лекарств. Тарифы на упрощенные услуги экспертизы были снижены примерно на 20-29 процентов по сравнению с существующими тарифами. А тарифы на обычную экспертизу утверждены на уровне на 20 процентов выше существующих тарифов. Более низкие тарифы на упрощенную экспертизу создадут условия для улучшений в сфере поставок лекарств, что сделает регистрацию, перерегистрацию и импорт этих лекарств более эффективными. Это обстоятельство будет стимулировать фармацевтические компании импортировать в страну высококачественные, проверенные в плане эффективности лекарства.

Отметим, что согласно поправкам в закон "О лекарственных средствах", срок оказания услуг специализированной экспертизы по регистрации лекарственных средств сокращен с 210 до 90 дней. По результатам упрощенной экспертизы по признанию иностранной регистрации уменьшено количество необходимых документов на лекарственные средства, включенные в государственный реестр. Для признания иностранной регистрации установлен короткий срок упрощенной экспертизы - 11 рабочих дней.

Новые тарифы вступят в силу с той же даты, что и постановление Кабинета министров об упрощенной экспертизе, которое предусматривает изменение "Порядка проведения экспертизы лекарственных средств".

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