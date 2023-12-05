В ДТП в Баку погиб пешеход

Сегодня днем на проспекте 8 Ноября в Баку произошло ДТП с летальным исходом.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Несмотря на то, что поблизости, на обеих сторонах дороги имеются надземные переходы, автомобиль сбил переходящего дорогу пешехода.

"Как видно из кадров камер видеонаблюдения, многие пешеходы, рискуя жизнью, не пользуются этими переходами", - говорится в сообщении Центра.

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