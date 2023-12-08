На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.

Землетрясение произошло в 21:00 по местному времени в 45 километрах к юго-востоку от станции Астара.

Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Подземные толчки не ощущались.

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