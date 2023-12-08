https://news.day.az/society/1620652.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.
Землетрясение произошло в 21:00 по местному времени в 45 километрах к юго-востоку от станции Астара.
Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Подземные толчки не ощущались.
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