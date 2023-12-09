Сколько транспортных средств, ожидающих проезда на таможенных постах Азербайджана?

На таможенном посту "Астара" ожидают выезда 240 грузовиков, "Билясувар" - 130, "Красный Мост" - 1300, "Мазымгара" - 90, "Самур" - 67 и на таможенном посту "Ханоба" - 13 грузовиков.

Как сообщили Day.Az в Агентстве автомобильного транспорта Азербайджана, в настоящее время наибольшее количество транспортных средств ожидает выезда на таможенно-пограничном пункте пропуска "Красный Мост".

Причиной этого является ограничение в связи с погодными условиями движения крупнотоннажных и тяжеловесных транспортных средств на таможенно-пропускном пункте "Верхний Ларс" между Россией и Грузией.

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