Посол Азербайджана в Венгрии призвал диаспорскую молодежь к активному участию в президентских выборах

Посол Aзербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде призвал диаспорскую молодежь и проживающих за рубежом наших соотечественников к активному участию в предстоящих 7 февраля внеочередных президентских выборах.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, выступая на Международном форуме азербайджанской диаспорской молодежи, организованном Домом Азербайджана в Будапеште по случаю 2 Февраля - Дня азербайджанской молодежи, посол отметил, что нынешние выборы представляют большое историческое значение для нашей страны: "Поэтому я, как гражданин Азербайджана, а не дипломат, призываю вас к активному участию в выборах".

Отметим, что в форуме на тему "Деятельность азербайджанской диаспорской молодежи в постконфликтный период: перспективы и вызовы" приняли участие 120 представителей азербайджанской молодежи почти из 40 стран, включая Венгрию. В мероприятии также участвовали руководители функционирующих за рубежом студенческих и молодежных организаций, азербайджанские представители международных организаций, лауреаты международных конкурсов, молодые предприниматели, посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков, сотрудник Министерства молодежи и спорта Рустам Абдуллаев.

После церемонии открытия форум продолжил работу в панелях. В ходе панелей состоялись обсуждения, касающиеся патриотизма молодежи, ее участия в общественной жизни, международного сотрудничества, места и роли в развитии образования и науки, а также был представлен отчет о работе, проделанной в последние годы в области диаспоры, обсуждались предстоящие задачи и успехи азербайджанской молодежи на международной арене. По окончании мероприятия было принято заявление участников форума. B заявлении диаспорская молодежь отметила, что примет активное участие во внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики, назначенных на 7 февраля 2024 года, поддержит кандидатуру Президента Ильхама Алиева: "Как победоносная молодежь государства-победителя, мы понимаем, что будущее нашей страны связано с могучим лидером, пользующимся авторитетом и уважением в мировом масштабе, и заявляем, что, как всегда, готовы идти рядом с победоносным Лидером Народа-победителя, ведущим нашу страну к очередным ярким победам".

Отметим, что проживающие в отдельных странах наши земляки заявляют через платформу "МЫ - продолжим Путь Победы", созданную в социальной сети "Facebook", о поддержке кандидатуры архитектора счастливого будущего Азербайджана Президента Ильхама Алиева, призывают азербайджанцев мира продемонстрировать национальное единство и принять активное участие в выборах. С видеообращениями наших соотечественников на платформе МЫ можно ознакомиться посредством следующих линков:

https://www.facebook.com/groups/761174492541764/media/videos

https://www.youtube.com/@BIZZfryolunadavam

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