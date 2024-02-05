Шабранский район обеспечивается высокоскоростным интернетом

ООО "Азтелеком" создало возможность подключения к высокоскоростному интернету по технологии GPON 53% существующих домохозяйств и субъектов бизнеса в Шабранском районе.

Так, в городе Шабран, селах Сурра и Девечи завершено строительство сети. Всего на территории Шабранского района доступ к высокоскоростному интернету имеют 8080 домохозяйств и субъектов бизнеса. В настоящее время из 4957 домохозяйств города Шабран 2220 домохозяйств и субъектов бизнеса пользуются услугами GPON. Подключение новых абонентов продолжается.

С внедрением новой технологии GPON абонентам предлагаются более высокоскоростные (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с) интернет-пакеты (интернет, интернет+телефония, интернет+телевидение, интернет+телефония+телевидение). Стоимость услуг варьируется от 18 до 54 манатов, в зависимости от выбранного тарифа и требований пользователя.

Для подключения к услугам граждане могут позвонить на "горячую линию" 170 "Азтелеком", обратится в территориальный отдел обслуживания (адрес: проспект Гейдара Алиева, 4), а также подать заявку посредством сайта www.aztelekom.az.

В рамках реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта проекта "Онлайн-Азербайджан" по применению современных технологий также планомерно продолжаются соответствующие работы по обеспечению высокоскоростным интернетом других регионов страны.

Отметим, что в 2017-2023 годах в Азербайджане около 2 миллиона домохозяйств и субъектов бизнеса получили доступ к широкополосному интернету. Это составляет 66% существующих домохозяйств и субъектов бизнеса в стране.