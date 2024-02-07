На внеочередных президентских выборах в Азербайджане голосуют семьями, что является ярким показателем гражданской активности в общественно-политической жизни страны, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Водитель такси Гюльоглан Фархадов пришел на выборы со своей супругой и двумя внуками в избирательный участок №21 второго Ясамальского избирательного округа №16.

"Каждый гражданин страны голосует за свое будущее, за свою семью, стабильность и развитие страны. Мы пришли с внуками, чтобы они тоже видели весь процесс и в будущем участвовали в выборах. Отрадно, что выборы проходят на освобожденных после многолетней оккупации территориях страны. Это большое счастье!", - отметил Гюльоглан Фархадов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков. На этих участках правом голоса смогут воспользоваться более 23 тысяч избирателей.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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