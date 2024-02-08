Обнародованы данные по явке на выборах Президента Азербайджана избирателей в Нахчыване
Обнародованы данные по явке на выборах Президента Азербайджана избирателей в Нахчыване.
Как сообщает Day.Az, явка избирателей по состоянию на 19:00 составила 82.09 процента.
Всего проголосовали 234 408 человек:
Шарур-Садаракский избирательный округ № 1 - 39 572 человека (82.76%),
Шарур-Кенгерлинский избирательный округ № 2 - 39 482 человек (82.21%),
Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский избирательный округ № 3 - 39 217 человек (82.36%),
Нахчыванский городской избирательный округ № 4 - 38 800 человек (82.05%),
Бабек-Нахчыван-Джульфинский избирательный округ № 5 - 39 417 человека (82.04%),
Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 6 - 37 920 человек (81.14%).
Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.
Отметим, что Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1% голосов после обработки 54,47% бюллетеней.
По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.
По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.
По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.
Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.
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