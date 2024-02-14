В России растет число желающих изучить азербайджанский язык

В России увеличилось число желающих изучить азербайджанский язык.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Ведомости". Издание приводит данные сервисов по поиску специалистов YouDo и "Авито.услуги", которые размещают объявления об услугах репетиторов как в очном, так и в онлайн-формате.

Как пишут "Ведомости", с 2022 года россияне стали чаще запрашивать услуги репетиторов по языкам стран СНГ. По данным YouDo, за три года среди россиян спрос на репетиторов по азербайджанскому языку вырос на 30 процентов.

Аналогичный рост спроса на изучение языков стран СНГ отмечают и аналитики "Авито.услуги". На этой платформе за последние три года спрос на преподавателей азербайджанского языка вырос в 11 раз.

По мнению специалистов, спрос на языки связан с релокацией части россиян и необходимостью их адаптации в странах бывшего СССР. Помимо фактора эмиграции российские специалисты заинтересованы в изучении языков для более успешной карьеры и для лучшего взаимопонимания с коллегами из стран СНГ.

Как отметил ассистент Института русского языка РУДН Мамедали Гасанов, среди студентов, изучающих азербайджанский язык встречаются азербайджанцы, не говорящие на родном языке, граждане РФ, работающие в Азербайджане и стремящиеся к освоению языка, а также женщины, вышедшие замуж за азербайджанцев и желающие выучить язык своих супругов.

По данным сервисов YouDo и "Авито.услуги", за три года также выросло число желающих изучать казахский, грузинский, белорусский, кыргызский, таджикский и узбекский языки.

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