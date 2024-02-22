Новый президент AZAL

Как уже сообщалось, согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, Самир Муса оглу Рзаев назначен президентом Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Day.Az сообщает, что в 2022 году соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева Самир Муса оглу Рзаев был назначен первым вице-президентом Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии". До этого назначения Самир Рзаев был вице-президентом ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Напомним, что в 2022 году в Устав ЗАО "Азербайджанские авиалинии" были внесены изменения. Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление. После изменений состав правления состоит из 7 человек - президента, 2 первых вице-президентов и 4 вице-президентов ЗАО. До этого состав правления состоял из президента, первого вице-президента и других вице-президентов общества.

Отметим, что после окончания Азербайджанского государственного экономического университета Самир Рзаев продолжил учебу в Даремском университете Великобритании в 2003-2004 годах. В этом же университете он получил степень магистра по специальности "Финансы и инвестиции".

Работал директором по продажам в сети супермаркетов Bravo ООО "Azərbaycan Supermarket", принадлежащей одной из ведущих компаний страны "PASHA Holding". В 2009-2017 годах являлся заведующим финансового отдела в Азербайджанском ипотечном и кредитно-гарантийном фонде.

В феврале 2022 года соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева Самир Рзаев был назначен вице-президентом ЗАО "Азербайджанские авиалинии", а в ноябре - первым вице-президентом этой компании.

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