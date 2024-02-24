Тяжелое ДТП в Гейгеле,
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В Гейгельском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, ДТП произошло на магистрали Баку-Газах.

Столкнулись микроавтобус марки "Mercedes Vito" и грузовик марки "ГАЗ".

В результате аварии Думан Абдуллаев 1981 года рождения погиб на месте происшествия.

Сообщается, что несколько человек получили травмы и были госпитализированы.

ХХХ

Стали известны личности пострадавших в аварии в Гейгельском районе Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, при ДТП пострадали:

Вусал Бабаев (1985);
Халида Исаева (1965);
Худаяр Мусаев (1972);
Анар Гасымов (1993);
Эльшана Мусалы (2004).

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