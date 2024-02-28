Авария на шоссе Баку-Сумгайыт

В результате дорожно-транспортного происшествия в Хырдалане пострадал один человек.

Как сообщает Day.Az, авария была зарегистрирована на территории Абшеронского района.

По сообщениям, авария произошла из-за несоблюдения водителем автомобиля марки "Toyota Prius" положенной дистанции.

Движущейся по шоссе автомобиль марки "Toyota" врезался в движущийся по той же полосе автомобиль марки "Opel".

Удар был настолько сильным, что "Opel" деформировался.

Во время аварии пострадал пассажир автомобиля "Opel".

На место происшествия были привлечены сотрудники Главного государственного управления дорожной полиции.

Поскольку на дороге образовались пробки, машины были эвакуированы с шоссе с помощью эвакуатора.

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