Об инциденте следует сообщать вовремя, а не через 3-4 месяца. За последние 2-3 недели появились видеоролики о том, что инцидент произошел в ноябре, но представляется в СМИ и социальных сетях как событие, которое произошло на днях. Использовать неприятный инцидент в школе ради лайков - позорно.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом выступая на брифинге для СМИ, заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что директору школы неправильно проводить расследование.

"Обсуждение этих событий должно быть в меру. Человек не должен унижать кого-то, чтобы превозносить себя", - добавил министр.

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