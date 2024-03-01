Должностные лица Республиканского наркологического центра привлечены к уголовной ответственности

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики регулярно проводит совместные с министерством здравоохранения комплексные мероприятия в области обеспечения и надежной защиты прав человека в области охраны здоровья населения, выявления и предупреждения нарушений, допущенных при оказании медицинских услуг, в том числе привлечения к ответственности лиц, допустивших правонарушения.

Об этом говорится в совместном заявлении пресс-службы Генпрокуратуры и минздрава, сообщает Day.Az.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в результате проведенных оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями генерального директора Республиканского наркологического центра министерства здравоохранения Эльшана Мустафаева и его заместителя Замина Алиева.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эльшан Мустафаев, назначенный на эту должность в апреле 2023 года, и его заместитель Замин Алиев брали взятки у лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, чтобы размещать их в соответствующих отделениях Центра. Незаконные действия этих лиц были выявлены оперативно-техническими мероприятиями, они были задержаны с поличным, в результате проведенных обысков были изъяты важные документы и другие вещественные доказательства по делу. На основании собранных предварительных доказательств Эльшан Мустафаев и Замин Алиев были задержаны в качестве подозреваемых, им предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.2 Уголовного кодекса (повторное получение взятки группой лиц, ранее вступивших в сговор), в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению иных лиц, причастных к совершению преступных деяний.

Общественность будет проинформирована о ходе следствия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!