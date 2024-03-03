https://news.day.az/society/1641892.html В жилом доме в Лянкяране произошел пожар
В жилом доме в Лянкяране произошел пожар
В поселке Герметюк Лянкяранского района в одноэтажном трехкомнатном доме произошел пожар.
Об этом Day.Az сообщает пресс-служба МЧС.
Было отмечено, что в доме общей площадью 170 кв. м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одной комнаты и кровля на площади 16 кв. м. Остальная часть постройки была защищена от огня.
Возгорание было оперативно ликвидировано силами Государственной службы пожарной охраны.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре