В жилом доме в Лянкяране произошел пожар

В поселке Герметюк Лянкяранского района в одноэтажном трехкомнатном доме произошел пожар.

Об этом Day.Az сообщает пресс-служба МЧС.

Было отмечено, что в доме общей площадью 170 кв. м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одной комнаты и кровля на площади 16 кв. м. Остальная часть постройки была защищена от огня.

Возгорание было оперативно ликвидировано силами Государственной службы пожарной охраны.

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