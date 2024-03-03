https://news.day.az/society/1641955.html На дорогах в ряде регионов Азербайджана ожидается гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На дорогах в ряде регионов Азербайджана ожидается гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В некоторых районах Азербайджана ночью и утром 4 марта на дорогах ожидается гололед.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
В ведомстве отметили, что из-за туманной погоды в некоторых горных и предгорных районах в ночные и утренние часы видимость на автомагистралях снизится до 200-800 метров.
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