На дорогах в ряде регионов Азербайджана ожидается гололед

В некоторых районах Азербайджана ночью и утром 4 марта на дорогах ожидается гололед.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ведомстве отметили, что из-за туманной погоды в некоторых горных и предгорных районах в ночные и утренние часы видимость на автомагистралях снизится до 200-800 метров.

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