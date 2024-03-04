В Ханкенди найдены боеприпасы и наркотики, брошенные армянами

В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

В одном из гаражей в Ханкенди обнаружено и изъято 3,8 килограмма марихуаны, а также 13 автоматов разных марок, 1 пулемет, 11 винтовок, 7 гранат, 3 запала, 25 магазинов, 1718 патронов разных калибров и другие боеприпасы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!