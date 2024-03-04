https://news.day.az/society/1642031.html В Ханкенди найдены боеприпасы и наркотики, брошенные армянами
В Ханкенди найдены боеприпасы и наркотики, брошенные армянами
В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
В одном из гаражей в Ханкенди обнаружено и изъято 3,8 килограмма марихуаны, а также 13 автоматов разных марок, 1 пулемет, 11 винтовок, 7 гранат, 3 запала, 25 магазинов, 1718 патронов разных калибров и другие боеприпасы.
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