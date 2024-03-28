Тяжелое ДТП возле Бакинского олимпийского стадиона

Сегодня около 09:08 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле Бакинского олимпийского стадиона.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в TƏBİB.

На место была отправлена бригада скорой медицинской помощи.

Пострадавший 54-летний мужчина был госпитализирован в Сабунчинский медцентр с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

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