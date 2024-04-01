В марте игры "Poz-Qazan" принесли 16 крупных выигрышей

ОАО "Azərlotereya", организатор легальных лотерей и оператор спортивных ставок в стране, продолжает радовать своих клиентов захватывающими играми "Poz-Qazan", где каждый может выиграть крупные суммы.

В марте общее число крупных выигрышей в играх "Poz-Qazan" составило 16. Среди них один из жителей Баку выиграл в лотерее "5Х" 100 тысяч манатов.

12 счастливчиков стали победителями лотереи "Papaq at", которая была выпущена ограниченным тиражом к Наврузу. На 2 билетах было выиграно 75 000 AZN, а на 10 билетах - 10 000 AZN. Выигрышные билеты были приобретены в разных городах, включая Баку, Агдам, Агдаш, Губу, Гянджу и Шеки. Среди победителей - Эмиль Джафаргулиев, Явар Абишов, Фирангиз Латифова, Хабиль Алиев, Вугар Джафаров, Асиф Ганбаров, Ниймат Халилов, Сайяд Гулиев и Рафиг Мирзаев.

Еще один билет на 10 тысяч манатов был выигран в бакинском "Bombardir". Также успешный билет "Uğurlu 7 " достался жителю Хырдалана, принося ему 10 тысяч манатов. Егане Хидирова из столицы выиграла в лотерее "Göz Muncuğu" также 10 тысяч манатов.

Стандартные игры "Poz-Qazan" предлагают крупные призы от 25 000 до 200 000 манатов. Билеты доступны для покупки в различных точках продаж, таких как "Misli" и "Azərlotereya", филиалах "Azərpoçt", на рынках и в киосках по всей стране, а также можно заказать онлайн через " Wolt ".

https://www.youtube.com/watch?v=mvZtbE7P8XQ&ab_channel=Az%C9%99rlotereyaTV