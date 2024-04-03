Красный Крест отчитался о переселении двух лиц из Карабаха в Армению

Два человека из Карабаха переселены в Армению.

Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) Илаха Гусейнова.

Было отмечено, что МККК, являясь нейтральной гуманитарной организацией, 29 марта поддержал переселение двух человек по собственной просьбе и с согласия соответствующих структур из Карабаха в Армению.

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