https://news.day.az/society/1649321.html Красный Крест отчитался о переселении двух лиц из Карабаха в Армению
Красный Крест отчитался о переселении двух лиц из Карабаха в Армению
Два человека из Карабаха переселены в Армению.
Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) Илаха Гусейнова.
Было отмечено, что МККК, являясь нейтральной гуманитарной организацией, 29 марта поддержал переселение двух человек по собственной просьбе и с согласия соответствующих структур из Карабаха в Армению.
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