Стала известна сумма, направленная на соцвыплаты за 2024 год

В Азербайджане динамика роста объемов средств, выделяемых на социальные выплаты, продолжает расти и в этом году.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что за январь-март 2024 года по пенсиям, пособиям, степендиям и адресной государственной социальной помощи населению выплачено 2 миллиарда 183 миллиона манатов, что на 224,4 миллиона манатов или на 11,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что следующим шагом в направлении увеличения социальных выплат стало обеспечение повышения с начала текущего года всех пенсий с индексацией на 11,2 процента в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы за прошлый год.

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