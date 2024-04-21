В Куре обнаружено тело утонувшей вместе с отцом 6-летней девочки

В Куре утонула 6-летняя девочка.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС Азербайджана.

Сообщается, что тело Самы Вагиф гызы Сулейманлы, 2018 года рождения, которая утонула 12 апреля 2024 года на участке реки Кура, проходящем по территории села Наджафгулубейли Агджабединского района, было обнаружено в 3 км от того места, где она утонула, на участке Куры, проходящем по территории села Горугбагы Зардабского района. Спасатели Службы спасения особого риска МЧС нащди тело С.Сулейманлы и передали его по назначению.

Отметим, что Вагиф Сулейманов с семьей приехал отдохнуть на побережье Куры. В это время его 6-летняя дочь Сама Сулейманлы поскользнулась и упала в реку. В. Сулейманов прыгнул вслед за ней в воду, чтобы спасти дочь. В результате отец и дочь утонули в воде. 19 апреля тело Сулейманова Вагифа Тахир оглу было обнаружено примерно в 7-8 км от места, где он утонул, на участке реки, проходящем через село Пярванлы Зардабского района, извлечено из воды и передано по назначению.

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