В Губадлы обнаружены артиллерийские снаряды.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-слуэбы МВД, в Губадлинский районный отдел полиции поступила информация об обнаружении снарядов на территории под названием Язы-дюзю.

В ходе осмотра территории были обнаружены и переданы по назначению 6 разнокалиберных артиллерийских снарядов.

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