https://news.day.az/society/1653879.html В Губадлы обнаружены артиллерийские снаряды
В Губадлы обнаружены артиллерийские снаряды
В Губадлы обнаружены артиллерийские снаряды.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-слуэбы МВД, в Губадлинский районный отдел полиции поступила информация об обнаружении снарядов на территории под названием Язы-дюзю.
В ходе осмотра территории были обнаружены и переданы по назначению 6 разнокалиберных артиллерийских снарядов.
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