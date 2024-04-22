Новое назначение в миннауки и образования Азербайджана
Соответствующим приказом министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева назначен заведующий отделом Экономики образования министерства.
Как сообщает в понедельник Day.Az, на эту должность был назначен Ильгар Байрамлы.
Было отмечено, что И.Байрамлы с отличием окончил факультет международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета. Он получил образование в аспирантуре Института кибернетики Национальной академии наук Азербайджана по специальности экономико-математические методы.
Ильгар Байрамлы работал преподавателем, старшим преподавателем в Азербайджанском высшем военном училище, начальником финансового отдела в ООО ПФК "Нефтчи". Кроме того, он занимал должности директора ООО "Alyans Tekstil", заместителя финансового директора, директора ООО "Capital Motors".
Ильгар Байрамлы, который некоторое время работал советником директора по финансовым вопросам в ЗАО "Təmiz qaz", также занимал должность директора финансового департамента в ООО "Azqranata" в Агсуинском районе.
С 2022 года он работал заместителем заведующего отделом экономики образования министерства науки и образования.
Женат, трое детей.
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