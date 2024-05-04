Азербайджан быстро восстанавливает освобожденные территории

Объединив все усилия, Азербайджан быстро восстанавливает освобожденные от оккупации города, села и инфраструктуру.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу Trend заявил Томас Кристофферсен, член национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub".

"В рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур мы многое увидели и узнали об истории Азербайджана. Здесь мы увидели быстрое восстановление освобожденных от оккупации городов, сел. Объединяя все усилия, Азербайджан быстро восстанавливает города, села и инфраструктуру", - подчеркнул он.

Отметим, что 2 мая начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Делегацию из 30 представителей национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" возглавляет Йорн Огестад.

Делегация в течение 3 дней посетила Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.

Напомним, что до этого, за прошедшие четыре года состоялись девять визитов в Карабах и Восточный Зангезур представителей основных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого клуба путешественников, британского Piki Reels, шведского Club 100.

Всего в ходе состоявшихся поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!