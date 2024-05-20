https://news.day.az/society/1661562.html Предлагается подготовка правил, касающихся религиозного брака
Предлагается подготовка правил, касающихся религиозного брака
В Азербайджане предлагается установить правила регистрации религиозных браков для защиты прав детей.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в отчете Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.
Наряду с этим рекомендуется усилить просветительскую работу среди религиозных деятелей.
Предлагается принять соответствующие меры для предотвращения случаев проведения религиозных обрядов бракосочетания религиозными деятелями, функционирующими неофициально.
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