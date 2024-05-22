https://news.day.az/society/1662036.html В Ханкенди задержали вооруженного мужчину - ФОТО - ВИДЕО
В Ханкенди задержали вооруженного мужчину - ФОТО - ВИДЕО
Полиция Ханкенди задержала в городе вооруженного человека. Житель Ходжавендского района Амрах Хагвердиев, работавший помощником мастера в одной из строительных компаний, был задержан сотрудниками городского отдела полиции Ханкенди в качестве подозреваемого.
В пресс-службе МВД сообщили Day.Az, что в ходе обыска у него были обнаружены и изъяты пистолет типа "Макаров" с 8 патронами и еще 16 патронов.
По факту ведется расследование.
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