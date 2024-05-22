https://news.day.az/society/1662136.html Скончался известный азербайджанский ученый Рамиз Аскеров
Скончался известный азербайджанский ученый Рамиз Аскеров
В возрасте 70 лет скончался известный ученый-исследователь, профессор Рамиз Аскеров.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сообщили в социальной сети близкие Р.Аскерова.
Согласно информации, Рамиз Аскеров, который несколько дней назад перенес операцию на открытом сердце в Центральной клинической больнице, скончался сегодня утром.
Отметим, что 15 января за плодотворную деятельность в области литературоведения и публицистики распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Аскеров Рамиз Бахшали оглу был награжден орденом "За службу Родине" 2-й степени.
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