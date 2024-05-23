В Азербайджане все станции "скорой помощи" объединяются в единый центр

В связи с соответствующим решением Наблюдательного совета TƏBIB от 19 июля 2023 года, согласно приказу исполнительного директора TƏBIB, начат процесс поэтапной ликвидации штатных единиц станций скорой и неотложной медицинской помощи юридического лица публичного права "Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи", юридического лица публичного права "Автобаза скорой помощи" и других медицинских учреждений, находящихся в подчинении TƏBIB, и их поэтапного объединения в новосозданное юридическое лицо публичного права "Республиканский центр скорой медицинской и неотложной помощи".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг TƏBIB в ответ на запрос Trend.

Напомним, что целью создания Республиканского центра скорой медицинской и неотложной помощи является повышение качества обслуживания до международного уровня, повышение уровня знаний и навыков сотрудников, оказывающих скорую и неотложную медицинскую помощь, построение работы на основе единых стандартов, а также службы скорой и неотложной медицинской помощи на основе системы "единого окна".

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