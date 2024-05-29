В Ходжалы возвращается жизнь, город возрождается

Ходжалинский район, который 31 год находился под оккупацией, несмотря на короткое время после освобождения, уже восстанавливается, реконструируется, а вынужденные переселенцы возвращаются на свои исконные земли.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, число семей, возвращающихся на освобожденные от оккупации территории в соответствии с программой "Большое возвращение", растет день ото дня. Почти каждый месяц, каждую неделю десятки семей возвращаются в родные места. Вчера, спустя 32 года, ходжалинцы испытали двойную радость, вернувшись в родные края в День независимости, отмечаемый 28 мая.

Семьи бывших переселенцев, вернувшиеся на исконные земли, обеспечены современными домами. Ходжалы, который находился под армянской оккупацией, был очищен от мин, боеприпасов и реконструирован.

Отметим, что вернувшиеся в Ходжалы семьи вынужденных переселенцев проживали в разных районах республики в подсобных постройках, а также в зданиях, принадлежащих различным предприятиям. На данный момент в городе Ходжалы обеспечено постоянное проживание 44 семей, то есть 169 человек.

Также для переселения новых семей в Ходжалы был капитально отремонтирован недостроенный жилой комплекс. Комплекс занимает площадь 3,34 га. Здесь 80 двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир в 15 трехэтажных зданиях, каждое из которых имеет два входа. В комплексе созданы детские игровые площадки, установлены спортивные сооружения, спортивная площадка, беседки.

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