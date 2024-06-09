На Абшероне вспыхнул пожар - эвакуированы десятки человек - ВИДЕО
В жилом комплексе "Гуртулуш-93" в поселке Масазыр Абшеронского района произошел пожар.
Как передает Day.Az пресс-служба МЧС, в рамках мер безопасности были эвакуированы 62 жильца, включая пятерых несовершеннолетних.
Согласно информации, по вызову к месту происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар возник в квартире, расположенной на 4-м этаже шестиэтажного жилого дома мансардного типа. В результате оперативного вмешательства пожарных возгорание удалось ликвидировать.
Огонь на площади 12 м2 уничтожил воспламеняющиеся конструкции одной комнаты в 2‑комнатной квартире общей площадью 60 м2.
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