https://news.day.az/society/1666887.html Последствия сильного дождя в Гяндже - ВИДЕО
Последствия сильного дождя в Гяндже - ВИДЕО
На проспекте Шаха Исмайыла Хатаи в городе Гянджа подтоплен подземный пешеходный переход.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что на территорию были привлечены соответствующие силы Гянджинского регионального центра МЧС.
Спасатели обеспечили откачку воды и ее отвод от затопленного перехода.
Согласно информации, что причиной затопления стали интенсивные дожди.
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