Последствия сильного дождя в Гяндже

На проспекте Шаха Исмайыла Хатаи в городе Гянджа подтоплен подземный пешеходный переход.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на территорию были привлечены соответствующие силы Гянджинского регионального центра МЧС.

Спасатели обеспечили откачку воды и ее отвод от затопленного перехода.

Согласно информации, что причиной затопления стали интенсивные дожди.

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