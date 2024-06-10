Предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотиков на территорию Азербайджана

Предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотических средств на территорию Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, в результате пограничных обысков и оперативных мероприятий, проведенных в рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств в последние дни, на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск в результате бдительности сотрудников ГПС была предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан 42 килограммов 970 граммов марихуаны и 12 таблеток с метадоном.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!