Открываются автобусные маршруты Баку-Лачин, Баку-Зангилан, Ходжалы-Лачин, Ходжалы-Шуша, Нафталан-Суговушан

Междугородние и межрайонные автобусные маршруты Баку-Зангилан, Баку-Лачин, Мингячевир-Лачин, Горадиз-Лачин, Ходжалы-Лачин, Ходжалы-Шуша, Нафталан-Суговушан выставляются на конкурс.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).

Конкурс проводится в соответствии с "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам на регулярных внутригородских (внутрирайонных), междугородных (межрайонных) и международных маршрутах автомобильным транспортом", утвержденными постановлением №52 Кабинета министров от 3 апреля 2009 года.

Документы до 17:00 9 июля будут приниматься в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (адрес: город Баку, улица Г. Мамедова, 5; контактное лицо: Эльсевяр Гадимов, телефон: 050-855-53-55, электронная почта: [email protected]).

Отметим, что наряду с основными автобусами, на конкурс должны быть представлены и резервные.

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