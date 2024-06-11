https://news.day.az/society/1667236.html В Азербайджане найдены 7 граждан, считавшихся пропавшими без вести
В Азербайджане найдены 7 граждан, считавшихся пропавшими без вести
В Азербайджане найдены 7 граждан, считавшихся пропавшими без вести.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 10 июня в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 7 человек, находившихся в розыске как пропавшие без вести, были найдены и переданы по назначению.
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