В Азербайджане найдены 7 граждан, считавшихся пропавшими без вести.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 10 июня в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 7 человек, находившихся в розыске как пропавшие без вести, были найдены и переданы по назначению.

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