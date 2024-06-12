"Желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой в регионах Азербайджана

В связи с ветреной погодой, ожидаемой в горных и предгорных районах Азербайджана 13 и 14 июня, Национальная гидрометеорологическая служба объявила "желтое" предупреждение.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, по информации синоптиков, в регионах Азербайджана скорость ветра составит 13.9-20.7 м/с.

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