https://news.day.az/society/1667714.html "Желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой в регионах Азербайджана
"Желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой в регионах Азербайджана
В связи с ветреной погодой, ожидаемой в горных и предгорных районах Азербайджана 13 и 14 июня, Национальная гидрометеорологическая служба объявила "желтое" предупреждение.
Как сообщили Day.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, по информации синоптиков, в регионах Азербайджана скорость ветра составит 13.9-20.7 м/с.
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