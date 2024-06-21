ИВ Баку взяла на контроль ситуацию с ремонтом архитектурных домов

Ряду чиновников Исполнительных властей различных районов Баку даны конкретные поручения для улучшений в коммунальной сфере столицы.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Там отметили, что в ИВ города Баку состоялось совещание с участием руководителей соответствующих хозяйственных структур столичных районов, посвященное мерам, проводимым по благоустройству, санитарной чистоте, реконструкции и т.д.

На совещании отмечалось, что действующие мониторинговые группы Исполнительной власти Баку регулярно проводят рейды в столице, выявляя недостатки, после чего районным ИВ и другим структурам даются поручения по их исправлению.

Для улучшения ситуации с чистотой города руководству Жилищно-коммунального хозяйственного департамента ИВ Баку рекомендовано обсудить данный вопрос с районными структурами, принять меры для скорейшего устранения выявленных недостатков. Также решено провести в предстоящую субботу, 22 июня, общегородской субботник.

Принято важное решение создать специальную комиссию ИВ для контроля над ремонтом фасадов архитектурных зданий и проводить постоянные мониторинги работ, с привлечением специалистов других структур.

На совещании проанализирована ситуация с благоустройством столичных парков, отмечено, что она удовлетворительная, даны поручения по усилению работ по озеленению парков и мест отдыха в Баку.

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