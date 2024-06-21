В Азербайджане отменяется разрешение в Семейном кодексе на снижение брачного возраста в ряде случаев

В Семейном кодексе Азербайджана отменяется положение, предусматривающее снижение брачного возраста на один год при наличии уважительных причин.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке к Семейному кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно действующему кодексу, при наличии уважительных причин, соответствующий орган исполнительной власти по территории проживания лиц, желающих вступить в брак, но не достигших брачного возраста, может по их просьбе разрешить снижение брачного возраста не более чем на один год.

Согласно предложенному изменению, этот пункт отменяется. В проекте отмечается, что наличие в законодательстве нормы, предусматривающей снижение брачного возраста на один год при наличии уважительных причин, в большинстве случаев приводит к ограничению прав и свобод несовершеннолетних. Поскольку неясно, по каким критериям определяются уважительные причины, эта норма сама по себе рассматривается как фактор злоупотребления.

Согласно кодексу, брачный возраст в Азербайджанской Республике установлен в 18 лет.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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