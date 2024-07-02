Эксперты о влиянии новых требований к такси в Азербайджане на ситуацию с общественным транспортом

Уже с 1 июля этого года на транспортные средства, произведенные более 8 лет назад, не будет выдаваться лицензионная карта. В утвержденных решением Кабинета министров Азербайджана от 27 марта 2024 года и вступивших в силу с 1 июля 2024 года "Требованиях к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси", также отмечается, что для получения лицензионной карты легковые автомобили такси должны соответствовать экологическому стандарту не менее "Евро-5". Кроме того, если автомобили, представленные для получения лицензионной карты после указанной даты, были ввезены или произведены в Азербайджане после 1 июля 2024 года, они должны быть белого или красного цвета.

В связи с этими требованиями, вступившими в силу с начала текущего месяца, наблюдается рост цен на услуги такси, а также неизбежна загруженность общественного транспорта.

Какие же меры будут приняты для предотвращения загруженности общественного транспорта?

Как передает Day.Az, отвечая в понедельник на вопрос Trend, руководитель пресс-службы Закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сказал, что если будет наблюдаться рост пассажиропотока, то никаких проблем с немедленным выпуском на линии резервных поездов не возникнет.

"После подписания соответствующего решения о регулировании деятельности такси Бакинский метрополитен в разное время вносил этот вопрос в план мониторинговых мероприятий. В настоящее время количество пассажиров сокращается из-за летнего периода. Обеспечена ежедневная готовность к принятию соответствующих мер по регулированию пассажиропотока, и если будет наблюдаться какой-либо рост числа пассажиров, то никаких проблем с немедленным выпуском резервных поездов на линии не возникнет. В целом, если этот процесс будет непрерывным, не исключены пересмотр расписания поездов и внесение соответствующих корректировок", - добавил он.

Как сказал Trend эксперт по транспорту Эльдениз Джафаров, вступившие в силу требования, касающиеся такси, в некотором смысле создадут баланс в общественном транспорте.

"Соответствующие структуры объявили, что сокращение количества такси будет сопровождаться увеличением количества поездов в метро и автобусов, будет достигнут баланс. Также было объявлено, что осенью в Азербайджан поступят 150 новых автобусов с электродвигателем. В этом случае, думаю, проблемы с общественным транспортом могут быть устранены", - добавил эксперт.

Отвечая на вопросы Trend, эксперт по транспорту, юрист Аршад Гусейнов отметил, что с июля прошлого года в законодательстве произошли определенные изменения, и главная цель - устранить хаос в сфере функционирования такси, улучшить сервис.

"Улучшение качества обслуживания в общественном транспорте должно идти параллельно с реформами в сфере такси", - сказал он.

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