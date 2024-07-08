В этих районах не будет газа

Сегодня в Сабирабадском, Гаджигабульском и Агсуинском районах возникнут перебои в подаче газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с ремонтно-монтажными работами 8 июля с 08:00 прекращено газоснабжение в части Сабирабадского (16 сел и 35 нежилых территорий) и Гаджигабульского районов (10 сел, 2 поселка и 28 нежилых территорий) и селе Падаргышлаг Агсуинского района.

Подача газа будет восстановлена после завершения работ.

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