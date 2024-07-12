Спустя 32 года в селе Забух открылся первый детсад

Спустя 32 года в селе Забух Лачинского района состоялось открытие первого детского сада.

Как сообщает Day.Az, на церемонии открытия присутствовали сотрудники Службы восстановления, строительства и управления в Лачинском районе, представитель Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Гусейн Гулиев, заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования Мехрибан Велиева, начальник Восточно-Зангезурского регионального управления образования Фуад Бадалов, заведующий сектором образования по Лачинскому району Ниджат Гасанов, а также учителя и ученики средней школы № 1 города Лачин и полной средней школы села Забух имени шехида Адалята Мамедова, семья шехида Джебраила Велиева, жители села.

Участники церемонии ознакомились с условиями, созданными в детском саду.

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