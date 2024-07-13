Обнаружены тела трех подростков, утонувших в море в Баку

Обнаружены тела трех подростков, утонувших в море вечером 11 июля на неконтролируемой территории вблизи поселка Зиря в Хазарском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!