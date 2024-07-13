https://news.day.az/society/1674654.html Обнаружены тела трех подростков, утонувших в море в Баку
Обнаружены тела трех подростков, утонувших в море в Баку
Обнаружены тела трех подростков, утонувших в море вечером 11 июля на неконтролируемой территории вблизи поселка Зиря в Хазарском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС.
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