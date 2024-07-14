Сегодня пройдет вступительный экзамен в вузы по I и IV группам специальностей

14 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей. Сегодня для тех, кто выбрал подгруппы DT и TC по III группе, также проводится экзамен по географии.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены, организованные в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе, начнутся в 10:00. Абитуриенты должны явиться на экзамен до 09:45, пришедшие после этого, не будут допущены в здание, где будет проходить экзамен.

ГЭЦ еще раз доводит до сведения абитуриентов, что для удобного входа участников в экзаменационное здание определено разное время прибытия, и это время указано в пропускном листе участника экзамена. Поэтому рекомендуется приходить в здание, где будет проходить экзамен, в то время, которое указано в пропускном листе.

На экзамене абитуриентам необходимо иметь при себе следующие документы:

- пропускной лист на экзамен;

- оригинал документа, удостоверяющего личность.

а) гражданам Азербайджанской Республики (в том числе участникам до 16 лет) удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешительные удостоверения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей - удостоверение беженца;

- Участники, не имеющие фотографии на удостоверении личности, вместе с другими документами, удостоверением, выданным образовательным учреждением, с прикрепленной к нему фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см и фотография подтверждается печатью).

Всего в городах и регионах, где проводятся экзамены, выделено 139 экзаменационных зданий и 2 459 экзаменационных залов. В проведении экзаменов участвуют 139 общих руководителей экзаменов, 400 руководителей экзаменов, 3 081 контролер, 438 сотрудников пропускного режима и 139 представителей зданий.

Всего в сегодняшних экзаменах ожидается участие 33 083 абитуриентов, в том числе по I группе специальностей - 22 888, по IV группе специальностей - 5 039, для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC по III группе специальностей по предмету "География" - 5 156 человек.

В сегодняшнем экзамене примут участие 50 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (инвалид по зрению, церебральный паралич, инвалид по слуху и другие). Для комфортной сдачи экзамена в экзаменационных корпусах выделены специальные залы, а также назначены индивидуальные контролеры для инвалидов по зрению, у которых установлено нарушение зрения в связи с 81-100-процентным нарушением функций организма. Также созданы условия для входа и передвижения по зданию и холлу абитуриентов с ограниченными возможностями движения. Кроме того, был проведен специальный тренинг с контролерами, отведенными для участников с ограниченными возможностями здоровья.

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