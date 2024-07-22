https://news.day.az/society/1676393.html На этих дорогах в Баку наблюдаются пробки
На этих дорогах в Баку наблюдаются пробки
На ряде дорог Баку возникли заторы.
Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом представляет список дорог, на которых в настоящее время наблюдаются пробки:
1. улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньядова;
2. трасса Баку-Сумгайыт, в сторону станции метро "20 Января".
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