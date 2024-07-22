https://news.day.az/society/1676588.html Скончался бывший руководитель аппарата парламента Азербайджана
Скончался бывший руководитель аппарата парламента Азербайджана
Скончался бывший руководитель аппарата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сафа Мирзоев.
Как передает Day.Az, об этом сообщило его близкое окружение.
Согласно информации, он умер после продолжительной болезни.
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