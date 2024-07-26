Обнародована фактическая погода на 9:00 26 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 9:00 26 июля, как сообщалось ранее, в регионах Азербайджана сохранялась нестабильная погода, местами периодические дожди и грозы.

В Шахдаге, Грызе, Дашкесане, Гёйгеле, Шамкире, Балакане, Шеки, Гахе наблюдался туман.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 30 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике - 35 градусов, в низменных районах - 33, в горных - 21.

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