https://news.day.az/society/1677462.html Обнародована фактическая погода
Обнародована фактическая погода
Обнародована фактическая погода на 9:00 26 июля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 9:00 26 июля, как сообщалось ранее, в регионах Азербайджана сохранялась нестабильная погода, местами периодические дожди и грозы.
В Шахдаге, Грызе, Дашкесане, Гёйгеле, Шамкире, Балакане, Шеки, Гахе наблюдался туман.
Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 30 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике - 35 градусов, в низменных районах - 33, в горных - 21.
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