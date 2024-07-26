В Азербайджане за незаконную миграцию задержаны 34 иностранца

В Азербайджане в связи с мерами полиции против незаконной миграции были задержаны еще 34 иностранца.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

В городе Баку по разным адресам продолжаются мероприятия сотрудников Управления по борьбе с незаконной миграцией МВД Азербайджана в отношении иностранцев, не имеющих документов, дающих право на проживание на территории страны.

В результате еще 34 иностранца были задержаны за совершение вышеуказанных правонарушений. Установлено, что 5 человек из задержанных, помимо незарегистрированного проживания, занимались незаконной трудовой деятельностью.

Такж установлено, что этим иностранцам было дано обещание обеспечить нелегальный переход в европейские страны якобы с использованием Азербайджана в качестве транзита в обмен на деньги. В результате иностранцы были обмануты.

По соответствующей статье Кодекса об административных проступках был составлен протокол и передан в надлежащие органы.

Отметим, что с начала 2024 года сотрудниками полиции был выявлен 161 иностранный гражданин, не имеющий документов, дающих право на проживание в Азербайджане, и не соблюдающий правила регистрации при переезде из одного места в другое.

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