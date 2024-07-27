Освобожденные территории Азербайджана поражают великолепной природой

Oсвобожденные территории Азербайджана поражают своей великолепной природой.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал турист из Польши Бортош Козик (Bortosz Kozik) во время посещения Худаферинского моста на территории Джебраильского района.

"Я очень рад, что оказался здесь, это просто замечательное место. Наша группа - одна из первых, кто посетил этот исторический мост, и я надеюсь, что туристы из других стран смогут сделать то же самое. Надеюсь, что это место вскоре станет объектом Всемирного наследия, чтобы о нем узнали больше людей. Здесь великолепная природа. Мы вчера пересекали много горных перевалов, которые были полны пастухов и птиц", - поделился впечатлениям путешественник.

По его словам, подобные места в Европе привлекают множество туристов.

"Это моя вторая поездка в Азербайджан, и я определенно рекомендую всем посетить эту страну. Я рад, что во время визита мы увидели много интересного", - добавил он.

Отметим, что 25-27 июля группа международных путешественников совершила очередную поездку в Карабах и Восточный Зангезур, организованной туристическим клубом MTP (Most Traveled People) - одной из 4 крупнейших сетей путешественников по всему миру. Это уже 11-я по счету поездка MTP. Группу возглавляет Чарльз Вили, который является основателем и руководителем клуба MTP. В международном рейтинге путешественников мира его имя входит в топ-10. До этого Вили 4 раза побывал на освобожденных от оккупации территориях, в 3 из них он возглавлял составы MTP.

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран побывали в Карабахе и Восточном Зангезуре 10 раз большими группами.

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