На Каспии проводится операция по тушению горящего судна

Непрерывно продолжается операция по тушению пожара на судне снабжения в Каспийском море.

Как сообщили в четверг Day.Az в МЧС Азербайджана, в результате принятых мер профессиональные пожарные Государственной противопожарной службы МЧС, оснащенные соответствующими средствами, поднялись на борт и приступили к противопожарным мероприятиям непосредственно во внутренних отсеках судна.

"Кроме того, в целях обеспечения бесперебойности операции по тушению пожара вертолет авиационного отряда министерства осуществляет доставку на место происшествия соответствующих средств. О ходе операции будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении ведомства.

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